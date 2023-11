Gli sviluppatori di WhatsApp nel corso di questi ultimi mesi hanno dimostrato grande vicinanza alla causa degli utenti. I tecnici della chat di casa Meta, infatti, per garantire a WhatsApp il primato nel mercato delle piattaforma di messaggistica istantaneo, hanno accolto numerose richieste di novità da parte del pubblico.

WhatsApp, la novità per modificare tutti i messaggi su iPhone e Android

Tra le principali novità presentate da WhatsApp vi è senza dubbio il tool che consente la modifica dei messaggi già inviati. Questa funzione, a lungo richiesta dagli utenti della piattaforma, garantisce a tutti la possibilità di modificare in ogni momento un testo, anche successivamente alla sua condivisione.

Il procedimento per modificare un testo già inviato in chat è davvero molto semplice ed intuitivo. Gli utenti dovranno soltanto evidenziare il messaggio da cambiare, effettuare un tap prolungato sul testo e successivamente, nel menù a tendina che apparirà sullo schermo dello smartphone, si dovrà selezionare la voce Modifica. A questo punto non resterà altro da fare che cambiare il testo e procedere con la condivisione.

Come per la cancellazione dei messaggi, anche in questo caso, i destinatari non potranno accedere alla versione originaria del testo, ma avranno solo una notifica che li avviserà dell’avvenuta modifica del testo.

La novità di WhatsApp riguarda sia gli iPhone che i dispositivi Android. Grazie a questo tool gli utenti potranno così evitare ogni errore di forma in chat. Inoltre, sempre questo strumento inoltre agli utenti un’arma in più per rendere le conversazioni sempre più libere da ogni eventuale incomprensione.