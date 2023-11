Occasione imperdibile per gli utenti che stavano aspettando il momento giusto di acquistare un nuovo Apple iPhone 13, proprio oggi il prodotto dell’azienda di Cupertino è disponibile ad un prezzo molto conveniente su Amazon, data la richiesta elevata potrebbe terminare anche molto rapidamente.

Raccontarlo nel dettaglio potrebbe apparire quasi superfluo, parliamo infatti di uno smartphone con sistema operativo iOS 15, dotato di un display Retina da 6,1 pollici di diagonale, una memoria interna di 128GB, completamente touchscreen ed ovviamente con connettività 5G. La ROM, come per tutti gli iPhone, non può essere incrementata tramite microSD, per questo motivo fate attenzione al taglio di memoria che andrete a selezionare.

CLICCA QUI per CODICI e OFFERTE AMAZON GRATIS

Apple iPhone, lo sconto Amazon è uno dei migliori

Nel momento in cui l’utente si avvicina ad un iPhone, già parte con l’idea che il prezzo sarà elevato, poiché si tratta di un tratto distintivo della stessa azienda di Cupertino. Essendo iPhone 13 un modello vecchio di due generazioni, è possibile comunque riuscire a risparmiare notevolmente, infatti a partire dal prezzo consigliato di 759 euro, è stato applicato su Amazon uno sconto del 17%, fino a raggiungere il valore finale di 629 euro.

Il modello è chiaramente sbrandizzato, ciò sta a significare che gli aggiornamenti di sistema vengono rilasciati dal produttore, e non dall’operatore telefonico. La variante attualmente in promozione prevede il colore Mezzanotte, su Amazon si possono trovare anche tanti altri colori, per un totale di 6, non assicuriamo che siano tutti acquistabili alla stessa cifra, come anche segnaliamo la presenza di varianti differenti con tagli di memoria più grandi (da 512 e 256GB).