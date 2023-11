Il Samsung Galaxy Watch6 resta a conti fatti uno dei migliori smartwatch in circolazione, per quanto ne concerne il rapporto qualità/prezzo, e tutte le caratteristiche tecniche insite all’interno dello stesso, tra cui la sua grandissima capacità di fornire all’utente il meglio del meglio.

In questi giorni è disponibile uno sconto interessante su Amazon, applicato direttamente sulla variante che prevede un quadrante da 44 millimetri, con cinturino in silicone di colorazione graphite, facilmente smontabile ed intercambiabile con altri modelli presenti sul mercato. La versione ha connessione solamente bluetooth, quindi non presenta l’ESIM per la navigazione in rete senza la connessione diretta con lo smartphone.

CLICCA QUI per CODICI e OFFERTE AMAZON GRATIS

Samsung Galaxy Watch 6, ecco quanto lo pagherete su Amazon

Per godere di una qualità superiore al normale, è ovvio che venga richiesto il pagamento di una cifra superiore alle altre, che corrisponde per l’esattezza a 249 euro, approfittando dell’ulteriore riduzione dell’8% applicata sul prezzo più basso raggiunto nell’ultimo periodo di 272 euro.

Le funzioni che sarà possibile fruire con il prodotto in questione restano all’incirca sempre le stesse, si parte dal monitoraggio del sonno, passando per il battito cardiaco e la SPO2, il calcolo dei passi con distanza percorsa e calorie bruciate, per finire con un ampio display AMOLED con ghiera in alluminio, che offre una buona luminosità massima nonché un touchscreen che funziona alla perfezione.

Il prodotto risulta essere perfetto sia per il pubblico maschile che quello femminile, a prescindere infatti dalla dimensione del polso, lo stesso quadrante non è eccessivamente grande. L’acquisto può essere completato direttamente su Amazon approfittando delle solite condizioni di vendita garantite dall’e-commerce.