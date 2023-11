Kena Mobile, offerta da 5 EURO al mese batte Vodafone e Iliad

I gestori virtuali riescono a tenere sempre in mano il punto della situazione per quanto riguarda le offerte mobili. In Italia ce ne sono tantissimi ma ancora una volta Kena Mobile si dimostra uno dei migliori. Secondo quanto riportato infatti le sue offerte sono state sottoscritte in massa durante gli ultimi tre mesi, totalizzando un vero e proprio record.

Il merito è anche dell’offerta attualmente disponibile sul sito ufficiale che prende il nome di Promo TOP. Questa include al suo interno tutto quello che serve ogni giorno su uno smartphone, ovviamente tra minuti, messaggi e giga. Il prezzo è bassissimo e ci sono diverse opportunità a disposizione.

Kena Mobile ha la nuova TOP 100 che costa solo 5,99 € al mese per sempre

La promo in questione è provvista infatti di minuti senza limiti verso qualsiasi gestore fisso o mobile, 200 messaggi verso tutti e infine di ben 100 giga per navigare usando il 4G di TIM. Il prezzo mensile che il gestore garantisce è di soli 5,99 €, peraltro per sempre, senza rimodulazioni che possano cambiare il tutto.

Gli utenti che inoltre scelgono il servizio di ricarica automatica, possono attivare subito l’aggiunta di 50 giga in più ogni mese in regalo.

Nessun problema per quanto riguarda gli altri costi, ovvero l’attivazione, la Sim e la consegna. Kena concede tutto gratis. Gli utenti dunque dovranno solo provvedere a pagare pagare fin dal primo mese i 5,99 € dell’abbonamento.

C’è anche un’altra offerta proprio in questi giorni, ovvero quella che permette di avere un buono Amazon da 10 € portando il proprio numero in Kena. Il costo è di attivazione per tutte le offerte sarà gratuito invece che di 4,99 €.