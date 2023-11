Il Black Friday è finalmente arrivato. In questo giorno tanti prodotti commerciali saranno venduti a costi da ribasso, in vista dell’arrivo della stagione natalizia. Tra le occasioni per gli italiani, ci sono anche le offerte di telefonia. Vodafone, ad esempio, assicura una promo low cost per tutti i suoi abbonati.

Vodafone, torna la tariffa da 100 Giga con minuti no limits

La grande tariffa che Vodafone propone ai suoi clienti è la Special 100 Giga. I clienti che scelgono questa proposta avranno a loro disposizione chiamate no limits verso tutti, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e ben 100 Giga per navigare in internet anche attraverso la tecnologia strategica del 5G.

In questo Black Friday, la Special 100 Giga si presenta sotto una veste ancora più conveniente. Gli utenti che attiveranno quest’oggi la tariffa pagheranno infatti soltanto 7,99 euro ogni mese, con la consueta aggiunta di una componente una tantum, il cui valore è sempre stabilito in 10 euro, per l’attivazione della SIM.

Al tempo stesso, scegliendo questa proposta gli utenti avranno a loro disposizione anche una garanzia per il costo mensile della tariffa, con Vodafone che prevede un costo bloccato nel semestre successivo alla data di applicazione, senza rischi per quanto concerne rimodulazioni per i costi e per le soglie di consumo.

Coloro che sono interessati alla sottoscrizione della Special 100 Giga durante il Black Friday possono rivolgersi presso uno dei punti vendita di Vodafone sul territorio nazionale. Solo per i clienti attuali di Iliad è assicurata l’attivazione online dell’offerta sul sito ufficiale.