Samsung ha sempre creduto fermamente nel mondo dei tablet, lo testimoniano i tantissimi modelli messi a disposizione dall’azienda, che si è ritrovata a lanciare innumerevoli dispositivi nel corso del tempo, con prezzi veramente convenienti, come nel caso del Galaxy Tab A7 Lite, oggi disponibile su Amazon a poco più di 100€.

Il modello in questione ha un display da 8,7 pollici di diagonale, gode della sola connettività WiFi (non è quindi il modello LTE), con processore octa-core che risulta essere accoppiato con 3GB di RAM e 32GB di memoria interna (quest’ultima espandibile con l’ausilio di una microSD). Il sistema operativo di base è Android 11, ma sono presenti numerosi aggiornamenti che permettono di ottenere le versioni più recenti.

Samsung, acquistate subito il tablet Galaxy A7 Lite

Il suo prezzo di listino attuale sarebbe di 169 euro, per festeggiare il Black Friday, Amazon ha deciso di fare uno sforzo ulteriore, compiendo un passo importante verso gli utenti finali, che si ritroverebbero così a spendere solamente 109 euro, grazie alla riduzione del 36%.

L’autonomia non sarà un problema con il Galaxy A7 Lite di Samsung, questi viene presentato con una batteria integrata da 5100mAh, che amplia al massimo l’usabilità quotidiana, e permette a tutti gli effetti di goderne per lungo periodo, prima di dover ricorrere alla presa a muro. Sulla superficie, sopratutto sui bordi corti, si trovano doppi altoparlanti che offrono la sensazione Dolby Atmos, per una multimedialità il più moderna possibile. Imperdibile è infine l’interfaccia grafica proprietaria di Samsung, di assoluta qualità e ricchissima di funzioni che permettono di personalizzare al massimo il prodotto.