BYD, in collaborazione con Autotorino, apre lo store a Milano

Una giornata da ricordare per BYD, quella riguardante l’inaugurazione del proprio store, realizzato in collaborazione con Autotorino, sito nei pressi del Duomo di Milano. La location davvero di eccellenza che vuole focalizzare l’attenzione del consumatore sulla mobilità elettrica, puntando anche ad una vera e propria rivoluzione nel modo di vivere la concessionaria.

Nella serata di presentazione, infatti, le due realtà hanno cercato di fondere tutto quanto appena espresso, allargandosi anche verso una esperienza gastronomica di primissimo ordine. Le pietanze sono difatti state preparate da “Il Luogo” di Aimo e Nadia, un rinomato ristorante che conta 1 stella Michelin (oltre ad 1 stella verde, che viene assegnata solo alle location che presentano un approccio etico). Il tutto è stato condito con musica d’autore, ad intrattenere gli ospiti ci ha pensato Elsa Martignoni, una acclamata violinista di fama internazionale.

BYD e Autotorino, non solo cibo, anche anteprime

L’evento non è stata solamente l’occasione di godere di cotanto cibo e musica, ma anche per presentare, in esclusiva a Milano, la nuova BYD Seal, una berlina del segmento D dall’anima decisamente sportivo, nata con l’idea di creare il giusto connubio tra la sua dinamicità con l’essere completamente elettrica (100%). Non mancano difatti la praticità ed il comfort, necessari per l’utilizzo nelle grandi città, con un aspetto elegante ed allo stesso tempo sportivo.

Ora che lo store è stato ufficialmente inaugurato, gli utenti potranno eventualmente recarsi presso lo stesso per avvicinarsi al mondo BYD, e scoprire a tutti gli effetti un ecosistema in fortissima crescita nel corso degli ultimi anni.