La sfida che vi presentiamo questa mattina è riconosciuta con il nome di Puzzle Cards Americani, ed è uno dei più comuni e piacevoli passatempi che si possono trovare online.

Oltre che meri passatempi, queste sfide che vi mostriamo, più o meno ogni giorno, sono anche un ottimo esercizio per testare il livello di velocità e capacità cognitiva del nostro cervello.

Un vero e proprio toccasana per la mente.

Sfida per la mente: Risolvi l’enigma in nove secondi

La sfida di oggi è come sempre un’illusione ottica abbastanza complessa che in questi giorni sta gironzolando sul web, facendo discutere anche un bel po’.

Nell’immagine, come è possibile vedere, notiamo un giovane ragazzo all’interno di una foresta. Ebbene in questo groviglio di cespugli ed alberi, poco distante dal fanciullo in primo piano, si trova il viso di una giovane donna.

Una donna circondata da bellissimi fiori.

Riuscite a trovare il suo volto in soli 9 secondi?

Bhe la sfida inizia subito con il conto alla rovescia.

Come detto, si tratta di un esercizio che per alcuni potrebbe essere particolarmente complesso. In quanto, si tratta di sfida che mette alla prova anche il nostro grado di attenzione, le percezioni visive ed il modo in cui il nostro cervello percepisce ed eleabora le informazioni provenienti dall’ambiente esterno.

Quindi nel caso non siate riusciti a trovarla, non demordete !

Il trucco per risolvere questi piccoli giochini sta tutto nella pratica. Provate, ogni giorno, a risolvere enigmi di questo tipo, e riuscirete ben presto ad individuarne i benefici. Quindi continuate a provare !