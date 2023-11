TIM, le 2 offerte di novembre che distruggono Vodafone con 6,99 €

Come ci riesce TIM a recuperare i vecchi clienti, non ci riesce nessun altro provider in Italia. Il merito è innanzitutto del suo nome, da sempre in vetta alle classifiche di gradimento, ma anche della grande qualità di rete. Il gestore è perfettamente ramificato sul territorio italiano con le reti 4G e 5G, in modo da offrire più soluzioni in base alle esigenze del suo pubblico.

Sono due oggi le offerte che TIM mette a disposizione, tra cui una tutta nuova che prende il nome di Power Iron.

TIM, le due nuove offerte che distruggono Iliad e Vodafone a colpi di contenuti

L’offerta vanta al suo interno tutto ciò che occorre con chiamate illimitate verso i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS da inviare a tutti e 100 giga disponibili in rete 4G. Il prezzo mensile equivale a 6,99 € ogni 30 giorni, con il primo mese gratis nel momento in cui l’offerta dovesse essere attivata online.

La seconda offerta, dedicata praticamente agli stessi gestori di prima, si chiama Power Supreme Web Easy. Al suo interno ci sono praticamente gli stessi contenuti ma con un dosaggio diverso. Innanzitutto si possono avere minuti senza limiti verso tutti come la prima delle due offerte, ma anche i messaggi sono illimitati. Per quanto riguarda la connessione, ecco 150 giga. Anche in questo caso il primo mese sarà gratuito con l’attivazione online, il tutto per un prezzo successivo di 7,99 € al mese.

L’obiettivo è quello di favorire il rientro di tanti vecchi clienti che sono andati via, riuscendo così a mettere da parte vecchi rancori. L’obiettivo secondario è poi quello di dimostrare alla concorrenza di essere ancora leader e con le due offerte lanciate nell’ultimo periodo ci potrà riuscire alla grande.