E’ arrivato il momento di acquistare le cialde per la macchina caffè Nespresso, a marca Caffè Borbone, il loro prezzo è indubbiamente uno dei più bassi che si siano mai visti prima d’ora, promettendo un rapporto qualità/prezzo su Amazon tra i migliori di sempre.

Il modello attualmente in promozione, tra i tanti disponibili, corrisponde esattamente a Caffè Borbone Respresso, la miscela blu per intenderci, nella confezione da 100 capsule compatibili con la macchina Nespresso. Tutto rilegato all’interno di una confezione unica in cartone, con le singole cialde incartate singolarmente, per mantenere inalterata la freschezza e l’aroma.

Caffè Borbone, il prezzo è ottimo su Amazon

Il prezzo finale del prodotto indicato è davvero conveniente, infatti se fino a poco tempo fa aveva raggiunto un valore più basso di 20,79 euro, Amazon ha deciso di andare ancora oltre, riducendo la spesa di un altro euro, con un valore da versare corrispondente a 19,73 euro. Se volete acquistarlo su Amazon, dovete premere qui.

La miscela Blu, tra tutte quelle disponibili da Caffè Borbone, resta sicuramente la più bilanciata ed equilibrata, se considerate che comunque ha una intensità 8/10, e la minima non va oltre 7/10. A conti fatti riesce a garantire l’equilibrio ideale tra persistenza, dolcezza e corpo, con un aroma particolarmente intenso ed il carattere vigoroso.

Come vi abbiamo anticipato, sono tutte monodose che mantengono inalterata la freschezza dello stesso caffè, riuscendo così a garantire un’ottima qualità generale, al giusto prezzo. La consegna è rapidissima, basteranno pochi giorni grazie alla solita celerità garantita direttamente da Amazon stessa, nonostante il Black Friday e l’ormai imminente Natale.