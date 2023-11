Mira Murati, 34 anni, è la nuova CEO di OpenAI, l’organizzazione no-profit responsabile del rilascio di ChatGPT. Murati ha assunto il ruolo dopo l’allontanamento del fondatore Sam Altman. Già affermata all’interno della società, ricopriva in precedenza la posizione di chief technology officer prima di essere nominata amministratrice delegata.

La sua designazione è però temporanea, mirata a gestire la fase transitoria volta a stabilizzare la situazione interna. Con una formazione da ingegnere meccanico, Murati ha accumulato esperienze lavorative presso Goldman Sachs ed anche Tesla prima di unirsi a OpenAI, dove è attiva da cinque anni.

Periodo di stabilizzazione per OpenAI

Mira Murati, riconosciuta per il suo contributo nell’aprire le porte dell’intelligenza artificiale a un pubblico più ampio, ha ottenuto un riconoscimento significativo dalla rivista Time, che l’ha inserita tra i 100 Next del 2023. Questo prestigioso riconoscimento sottolinea la sua influenza nel settore e il ruolo chiave che ha svolto nella trasformazione di OpenAI.

Satya Nadella, Ceo di Microsoft, ha elogiato Murati in un articolo dedicato, enfatizzando come abbia reso l’intelligenza artificiale più accessibile e democratica. Ha sottolineato le sue capacità e il coraggio nell’affrontare sfide tecniche, mettendo in luce il suo impatto nell’evoluzione del panorama dell’IA.

Murati, nel corso dei suoi cinque anni in OpenAI, ha giocato un ruolo determinante nel far crescere l’azienda da una fase iniziale a una delle società più rilevanti nel campo dell’intelligenza artificiale. Il suo percorso professionale ha contribuito a plasmare la sua prospettiva e a guidare il processo verso l’innovazione. La nomina di Murati a Ceo, seppur in via temporanea, riflette la fiducia del Consiglio di Amministrazione nelle sue capacità gestionali durante questo delicato momento di transizione.

Questo passaggio di leadership è stato motivato dalla necessità di garantire una maggiore trasparenza e coerenza nelle comunicazioni all’interno dell’azienda. Il Consiglio ha espresso così la volontà di preservare l’integrità delle operazioni di OpenAI e di consolidare la sua posizione come uno dei principali attori nel campo dell’intelligenza artificiale.