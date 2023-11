Riot Games ha annunciato il debutto di un grande aggiornamento per Teamfight Tactics. Gli sviluppatori hanno definito questo update come l’aggiornamento più ambizioso di sempre per il titolo.

Grazie all’arrivo di Remix Rumble, Riot Games vuole celebrare in un modo unico il decimo aggiornamento del set principale del gioco di strategia. Come si può intuire dal titolo, il tema centrale sarà la musica che diventerà un’altra protagonista insieme ai campioni del titolo.

Le sfide all’interno di Remix Rumble non solo saranno avvincenti come sempre in Teamfight Tactics, ma avranno una immersività da non sottovalutare. La colonna sonora diventerà interattiva e cambierà a seconda dell’avanzamento della partita.

I giocatori sarano chiamati a creare il proprio remix musicale sulla base delle sonorità di tutte le band virtuali di Riot. Ecco quindi spiccare le musiche di K/DA, HEARSTEEL, True Damage e Pentakill con influenze di stili provenienti dal chiptune a 8 bit, passando per il country, la disco, il pop, il punk e altro ancora

Sarà possibile scegliere i campioni in base allo stile musicale e creare una armonia unica. Tuttavia, sarà anche possibile sfruttare le sinergie trai campioni e scegliere un genere e sfruttare i campioni ad esso associato.

Scegliere attentamente porterà alla vittoria, in quanto ogni formazione potrà contare su poteri speciali unici ch forniranno vantaggi a tutta la squadra. Teamfight Tactics: Remix Rumble introduce anche una serie di nuove arene ispirate ai vari gruppi creati da Riot.

Come confermato dal team di sviluppo: “Anche se Remix Rumble punta molto sugli elementi sonori, non si trasforma in un gioco musicale. Il concetto di base di Teamfight Tactics rimane saldo, ma la colonna sonora sarà ancora più incredibile“. L’update per il titolo sarà disponibile su PC e mobile a partire dal 21 novembre 2023.