Konami Digital Entertainment ha annunciato il debutto della GR Festival Celebration Campaign su Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS. A partire dal 21 novembre, tutti i Duellanti potranno cimentarsi in nuove sfide per ottenere delle ricompense uniche.

Per tutti coloro che effettueranno l’accesso alla nuova campagna c’è un interessante premio da riscattare assolutamente. Dopo l’accesso, si potrà ricevere immediatamente una carta Drago Nero Occhi Rossi che potrà essere utilizzata in RUSH DUEL e SPEED DUEL.

Tuttavia, non si tratta dell’unica carta di valore presente tra le varie ricompense. Effettuando il login su Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS si potranno ricevere anche le Sleeve Card e Game Mat con logo Goha Enterprises.

All’interno di Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS è iniziato il GR Festival Celebration con tante ricompense speciali per tutti i Duellanti

Questo è un riferimento diretto alla misteriosa corporazione attiva a Goha City che è presente nella serie animata Yu-Gi-Oh! SEVENS. Questo è un modo per creare una continuità tra il gioco di carte collezionabili e le serie animate da cui è tratto.

Ma non è tutto. A partire dal 30 novembre, la GR Festival Celebration Campaign entrerà nel vivo. Su Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS debutteranno i RUSH DUEL PVP che rappresentano una novità assoluta per il titolo. Partecipando alle sfide e sconfiggendo gli avversarli, sarà possibile scalare le classifiche virtuali e ottenere il titolo di Re del RUSH DUEL.

Di seguito riportiamo tutte le ricompense login sbloccabili dai Duellanti in occasione della GR Festival Celebration Campaign:

[RUSH] 1 Carta Drago Nero Occhi Rossi (Prismatica)

(Prismatica) [RUSH] 1 Archive Skill “Black Dragon Rising”

[SPEED] 1 Carta Drago Nero Occhi Rossi (Prismatica) – artwork alternativo

(Prismatica) – artwork alternativo [SPEED] 1 Legend Skill “Red-Eyes Reverse”

Game Mat e Card Sleeves con logo Goha Enterprises

Uno Skill Ticket che potrà essere scambiato con qualsiasi Skill

[RUSH] 1 Legendary Duelist Rainbow Pack (SEVENS) (Prismatico)

[SPEED] 1 SR Dream Ticket

[SPEED] 1 SR/UR Choice Ticket (Prismatico)

[SPEED] 1 UR Ticket (Glossy)

[SPEED] 1 SR Ticket (Glossy)

Un totale di 1000 Gemme

Ricordiamo che con Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS, gli sviluppatori hanno voluto omaggiare la serie animata creando uno scontro in pieno stile anime. I Duellanti possono rivivere tutte le emozioni dei duelli di Yami Yugi, Jaden Yuki, Yusei Fudo e ammirare le proprie carte prendere vita in scontri sempre divertenti ed affascinanti. Il titolo è disponibile per mobile e PC.