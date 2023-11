Mentre il Black Friday è ufficialmente in corso su Amazon, anche Unieuro ha lanciato una promozione allettante denominata “NO IVA”. Questa offerta, valida per un tempo limitato, offre uno sconto extra del 22% su una vasta gamma di prodotti con un prezzo di partenza di 199,00€. Tra gli articoli inclusi in questa promozione spicca il Google Pixel 8, l’ultimo smartphone di punta della linea Google. Grazie all’offerta di Unieuro, è possibile acquistarlo a soli 623,22€ anziché 799,00€, risparmiando più di 175 euro.

La scelta giusta è Google Pixel 8

Il Google Pixel 8 è consigliato a chi cerca efficienza, alte prestazioni e una fotocamera di qualità superiore. Dotato di un potente chip e di un display dalla grande risoluzione, questo smartphone è ideale sia per guardare in streaming film e serie tv, che per giocare e lavorare. La sua batteria, con una durata di oltre 24 ore, lo rende davvero affidabile, adatto a chi è sempre fuori casa e ha bisogno di un dispositivo che sia pronto all’uso in ogni momento.

A livello hardware, le specifiche principali del Google Pixel 8 comprendono un’importante fotocamera Pixel da ben 50MP e uno schermo OLED di 6,2 pollici con risoluzione da 1080×2040 pixel. Con il chip Google Tensor G3, il dispositivo offre all’utente delle prestazioni elevate anche grazie all’implementazione dell’intelligenza artificiale di Google che va a garantire una personalizzazione maggiore. Il dispositivo è anche molto robusto, impermeabile e resistente alla polvere, ideale anche per chi ama l’attività all’aria aperta.

L’occasione presentata da Unieuro è davvero imperdibile per coloro che cercano un dispositivo tecnologico, dalle caratteristiche avanzate e avente una fotocamera capace di scattare immagini nitide e ultra definite. Sfruttando il momento dato dal Black Friday potrete avere questo smartphone ad un prezzo da sogno, risparmiando una cifra notevole.