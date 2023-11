Secondo Goldman Sachs Research il prezzo delle batterie delle auto elettriche dovrebbe calare ad un prezzo di 90 euro per KW/h. Secondo questa ricerca condotta quindi si parla di circa il 40% in meno rispetto allo scorso anno (2022). Il tutto con una previsione di ribasso che invece era pari al 33%.

Costi delle batterie per le auto elettriche

Inoltre, si prevede anche che in un arco temporale che va dal 2023 al 2030 i prezzi delle batterie continueranno a calare. In media si tratterebbe di un meno 11% ogni anno. Se queste previsioni fossero corrette, si potrebbe arrivare al 2035, anno in cui potrebbe esserci il famoso stop di diesel e benzina dell’Unione europea, con batterie che raggiungono il loro costo minimo storico.

Inoltre, l’arrivo di nuove tecnologie in sviluppo contribuisce all’abbattimento dei prezzi delle batterie per le auto elettriche. Un esempio concreto è l’uso di nuovi materiali anodici che contengono silicio al fine di migliorare la densità elettrica. Inoltre, sembra proprio che si andranno diffondendo sempre di più le batterie cilindriche di grandi dimensioni che porteranno ad un ingente risparmio nel settore della manodopera e di conseguenza anche nei costi.

Secondo Goldman Sachs Research, sarà questa situazione a favorire, già dal 2025, la tanto desiderata parità dei costi tra ICE e BEV. Infatti, il calo dei costi delle batterie potrebbe portare a prezzi decisamente più competitivi per i veicoli elettrici. Nikhil Bhandari, co-responsabile dell’Asia-Pacific Natural Resources and Clean Energy Research di Goldman Sachs Research, ha dichiarato che questo permetterebbe di conseguenza una maggiore adozione di quest’ultimi da parte dei consumatori oltre che anche ad una crescita dei mercati totali riguardanti auto elettriche e batterie.

La situazione elettrica al momento è alquanto contratta. Infatti, il mercato delle auto elettriche è stato inizialmente spinto in avanti dalla presenza di molti sussidi statali, forniti sia alle aziende che agli automobilisti. Ora però molti di questi sussidi in diversi Paesi stanno venendo meno e si sta registrando una più contenuta domanda di auto elettriche anche se continuano a registrarsi aumenti ogni mese. La situazione potrebbe invece cambiare, secondo Goldman Sachs, con la riduzione dei costi delle batterie, infatti, continuando in questa direzione entro il 2025 le vendite mondiali delle auto elettriche ad emissioni zero potrebbero salire anche 21%. Arrivando poi al 47% nel 2030 e all’86% entro il 2040.