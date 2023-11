Nel mistero dell’origine della vita, la danza intricata delle molecole e delle reazioni chimiche sulla Terra primordiale potrebbe contenere la chiave per comprendere il miracolo della sua manifestazione.

Ed è proprio per questo che gruppo di esperti chimici si è immerso nell’enigma più affascinante di tutti: l’origine della vita. La storia inizia miliardi di anni fa, nell’ambiente primordiale della Terra, ricco di reazioni chimiche. In questo contesto, l’RNA, o acido ribonucleico, emerge come protagonista, mantenendo ancora oggi un ruolo cruciale nella vita con la sua capacità di replicazione e catalisi di altre reazioni chimiche.

L’autocatalisi e le altre fondamentali reazioni chimiche

La ricerca si è concentrata sulla formazione dei mattoni fondamentali dell’RNA, i ribonucleotidi, in un mondo antico e caotico. Gli scienziati hanno esplorato le reazioni “autocatalitiche“, in cui i prodotti chimici generati stimolano ulteriori reazioni simili, creando un ciclo autosostenibile.

Questa forma di reazione potrebbe aver svolto un ruolo chiave nell’origine della vita, resistendo in una vasta gamma di condizioni. L’ultimo studio di questi chimici ha integrato l’autocatalisi in un percorso chimico noto per produrre i blocchi di costruzione dei ribonucleotidi, un processo realistico nelle complesse ma semplici condizioni della Terra primordiale.

Un esempio significativo di reazione autocatalitica è la “formose reaction” o “reazione di Butlerov“, scoperta nel 1861. Questa reazione inizia con una molecola di glicolaldeide e produce due molecole, sostenuta dall’apporto costante di formaldeide. Tuttavia, una volta esaurito quest’ultimo, la reazione si interrompe e i prodotti iniziano a degradarsi.

La reazione di Butlerov condivide alcuni elementi con la produzione di ribonucleotidi. Gli scienziati, nel loro studio, hanno introdotto la cianammide, deviando alcune molecole prodotte verso la produzione di ribonucleotidi. Sebbene la reazione non produca ancora una grande quantità di questi blocchi di costruzione, quelli che produce sono più stabili e meno inclini alla degradazione.

C’è molto altro oltre la vita

Sperando che la loro ricerca possa non solo gettare nuova luce sull’antico mistero dell’origine della vita, ma anche contribuire a migliorare la nostra comprensione delle reazioni chimiche fondamentali, gli scienziati continuano a esplorare le potenzialità della reazione autocatalitica per rendere le vie chimiche più sostenibili ed efficienti. In un futuro prossimo, tali scoperte potrebbero aprire porte cruciali verso nuovi sviluppi nella sintesi di composti farmaceutici e materiali innovativi.