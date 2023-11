Le TV moderne sono capaci di grandi prestazioni. Chi è cresciuto con le vecchie televisioni pesanti quanto un elefante, non avrebbe mai sognato che la tecnologia sarebbe arrivata a questi livelli. Quasi tutti i dispositivi ormai sono dotati di sistemi tali da garantire una visualizzazione dei contenuti a dir poco spettacolare. I colori sono più dettagliati, nitidi in modo tale da offrire allo spettatore un’esperienza quasi immersiva, qualsiasi cosa si guardi.

La TV QLED da 65” TCL 65C641 venduta in offerta su Amazon saprà offrirvi tutto questo ed altro ancora. Il costo attuale è di 506,92€, con un ribasso di quasi 100€ sul prezzo di listino. Questa promozione si va ad unire a tutte le altre presenti sullo store riguardanti i prodotti di alta tecnologia. In occasione del Black Friday, infatti, potrete trovare qualunque tipologia di dispositivo ad un prezzo scontato.

TV QLED da 65” TCL 65C641: Caratteristiche

La tecnologia Quantum Dot di questa tv e stata sviluppata per offrire una gamma di colori ampissima, rappresentandoli in ogni piccola sfumatura. Le immagini di prodotte sono brillanti e sempre realistiche. Questa, unita all’esperienza dell’High Dynamic Range di altissimo livello, danno vita ad una visualizzazione incredibile. Il dispositivo è in grado di supportare diversi formati HDR, tra il quale HDR Dolby, l’HDR HLG, HDR10+ e HDR10.

Le funzionalità come HDMI 2.1 e la modalità Auto Low Latency (ALLM) offrono una esperienza di gioco avanzata. La bassa latenza e l’impostazione automatica dei frame per il gaming migliorano notevolmente l’esperienza durante le sessioni di gioco. Integrato con Google TV, il televisore trasmette serie TV, Film e tanto altro da ogni abbonamento sottoscritto. Inoltre, cosa stupefacente, è che riesce ad organizzare tutti i contenuti in base alle preferenze dell’utente, donando una navigazione intuitiva e personalizzata. Tutte queste caratteristiche ti vanno a combinare con una qualità visiva molto particolare e ha funzionalità specifiche per diverse esigenze.