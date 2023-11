Vodafone offre fino a 150 GIGA con le due Silver di novembre

Ci voleva qualcosa di realmente incredibile per riuscire a mettere in secondo piano realtà molto ben affermate nell’organigramma telefonico mobile italiano. Vodafone, rivestendo un ruolo di leader assoluto tra i gestori, non ci ha pensato due volte e con tanta maestria ed esperienza ha lanciato due vecchie conoscenze tra le sue offerte.

La dinastia Silver è tornata ancora una volta ma proponendo ancor più motivazioni per essere presa in considerazione, peraltro con due offerte. Se prima con i contenuti che anche adesso mostrano erano appetibili, grazie al nuovo prezzo lo sono ancora di più. Sia la prima delle due Silver che la seconda, offrono un gran risparmio, tanta qualità e soprattutto tanta quantità.

Vodafone ha due frecce da scoccare, sono le Silver da 7,99 e 9,99 € al mese

La prima delle due soluzioni è probabilmente quella più conveniente, visto che raramente si tende ad utilizzare più giga di quelli concessi in questa formula. Al suo interno infatti gli utenti che potranno sottoscriverla troveranno minuti senza limiti verso qualsiasi gestore esistente, SMS senza limiti verso tutti e 100 giga disponibili per navigare in Internet. Il tutto usando la rete 4G. Il prezzo è di 7,99 € al mese per chi riesce a ricevere il messaggio di rientro da parte di Vodafone.

La situazione sembra essere analoga per quanto riguarda l’altra promo Silver, quella che costa 9,99 € al mese. Al suo interno infatti i contenuti tra minuti ed SMS sono praticamente gli stessi, ma cambia la connessione ad Internet: ci sono 150 giga per navigare utilizzando la rete 4G.