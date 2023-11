Il mondo delle truffe sembra proprio non voler risparmiare nessun’occasione per cercare di ingannare le persone e indurle a compiere errori che costano molto denaro, su ogni aspetto, compresa a quanto pare la patente di guida, un bene necessario al giorno d’oggi letteralmente a tutti.

L’Unione nazionale autoscuole e studi di consulenza automobilistica (Unasca), sta diramando numerosi avvisi in merito la circolazione in rete di numerosi siti fraudolenti che portano gli utenti a seguire corsi online per il conseguimento della patente, corsi comodi da seguire da casa che offrono una preparazione assolutamente insufficiente e non riconosciuta per puntare al conseguimento della patente.

Truffe online

I siti in questione offrono numerosi corsi online assolutamente inadatti, senza nessuna frequentazione in presenza, tantomeno con nessuna guida pratica per prepararsi alla guida.

Alcuni siti addirittura si spingono oltre, infatti in molti promettono il rilascio della patente dopo una preparazione online totalmente inadeguata rappresentando un mercato illegale della patente di guida.

I siti in questione mettono ovviamente in pericolo non solo gli utenti truffati ma anche tutti coloro che circolano sulle strade, addirittura in alcuni casi sono state sfruttate le immagini rubate da altre autoscuole per dare maggiore credibilità al tutto.

L’Unasca ha intrapreso azioni legali contro tutte queste piattaforme assolutamente inadatte e illegali, invitando gli utenti a rivolgersi solo a scuole guida ufficiali e magari fisicamente accessibili per una maggiore sicurezza di non incappare in soluzioni truffaldine, sottolineando di diffidare da soluzioni dai costi troppo convenienti o che possano risultare estremamente facili con promesse incredibili.