Phishing con una mail, la TRUFFA svuota il conto a tutti

La nuova truffa phishing che sta girando da diversi giorni tramite posta elettronica avrebbe colto di sorpresa gli utenti.

Le persone si sono ritrovate ad iscriversi ad un finto sito di incontri non sapendo che si trattasse di un inganno. Molti hanno anche perso i loro risparmi.

La nuova true phishing gira sulle mail: ecco il messaggio

Come potete notare qui in basso c’è il messaggio che sta girando da tempo, che è stato incollato proprio per fornire agli utenti un metodo di riconoscimento più rapido.

“Caro amico mio, posso chiamarti in questo modo?

Spero che questa e-mail non finisca nella tua cartella indesiderata e arrivi a te. Permettetemi di dirti subito che questo non è un messaggio tipico, e sono piuttosto nervoso a scrivervi

in questo modo. Il mio nome è Joli. Il mio caro amico mi ha fornito il tuo indirizzo email

e, a essere sincero, stavo riflettendo se inviarti o meno questo messaggio.

Ogni giorno che passa, la mia amicizia diventa più preziosa per me e lei parla spesso di

te. Sembri una persona con un mondo interiore interessante e una mente aperta, il che

mi incuriosisce. Questo è un passo significativo per me perché non ho mai fatto

qualcosa di simile prima. Non cerco storie d’amore veloci o qualcosa di superficiale.

Voglio conoscerti e saperne di più sulla tua vita, sui tuoi interessi e sulle tue opinioni sul

mondo. Forse condividiamo interessi e prospettive comuni che sarebbe interessante

discutere.”

Sarà proprio questo il messaggio che innescherà la vera truffa, la quale continuerà chiedendo le credenziali del conto bancario.