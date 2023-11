A ognuno di noi è sicuramente capitato durante le nostre giornate di leggere all’improvviso una comunicazione da parte della nostra o di qualche altra banca che ci avvisava di un problema improvviso apparso senza un reale motivo plausibile, un fatto molto comune che cela però qualcos’altro, stiamo ovviamente parlando delle truffe informatiche.

Se anche voi avete ricevuto una comunicazione di questo tipo sappiate che vi siete ritrovati davanti ad un tentativo di phishing, una pratica truffaldina davvero diffusa che sfrutta la connessione globale del pianeta per colpire letteralmente chiunque senza freno.

Questa metodica sostanzialmente sfrutta comunicazioni fasulle che avvisando di problemi da risolvere immediatamente inducono la vittima a compiere azioni specifiche e necessarie per risolvere il tutto facendole però abbassare la guardia, cosa che rende difficile individuare il pericolo celato dietro l’anomali che gli si sta rivelando davanti gli occhi.

Tra le azioni maggiormente indotte a fare abbiamo l’accesso su siti web clonati che sono in grado di copiare i dati digitati dalla vittima.

Avviso truffaldino

Il nuovo tentativo di phishing che sta colpendo gli italiani ribadisce perfettamente quanto vi abbiamo detto prima, quest’ultimo si mostra come un avviso direttamente da parte di Poste Italiane che invita la vittima a gestire rapidamente un accesso anomalo registrato in Albania, suggerendo un link apposito da cliccare per accedere alla pagina di accesso.

Tale pagina è però un sito clonato che non farà altro che copiare i dati che digiterete per poi inviarli al creatore della truffa che li userà per derubarvi e svuotare i vostri conti.