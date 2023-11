Negli scorsi giorni durante il developer day OpenAI ha presentato ufficialmente la sua nuova versione di ChatGPT, la versione GPT 4 Plus che include al proprio interno numerose features decisamente interessanti, dalle IA personalizzabili fino ad alcune funzioni sperimentali che chiunque abbia l’abbonamento può provare senza problemi.

Questa nuova opportunità ha conquistato gli utenti che subito hanno corso ad abbonarsi iscrivendosi al Plus, cosa che però ha letteralmente mandato in sovraccarico i server di OpenAI costringendo l’azienda a bloccare temporaneamente le iscrizioni per evitare che l’infrastruttura si bloccasse completamente.

Non si sa ancora quando le iscrizioni verranno riaperte, ora è possibile solo pre-iscriversi per ottenere un posto in fila in attesa della riapertura, coloro che invece sono riusciti a farlo possono già usufruire di tutti i servizi senza problemi.

In vendita su eBay

A quanto pare c’è chi però in questa situazione ha colto l’occasione per accaparrarsi un guadagno, alcuni utenti hanno infatti pensato bene di capitalizzare la situazione mettendo in vendita i dati di accesso all’account Plus su eBay per appunto guadagnarci qualcosa.

Si tratta però di una pratica non consentita da parte di OpenAI, viola infatti i termini di servizio di OpenAI, cosa che dunque mette a rischio sospensione sia gli acquirenti che i venditori, con questi ultimi che stanno mettendo in vendita a circa metà prezzo l’account, dunque normalmente il Plus costa 20 dollari, su eBay ora si riesce a trovarlo a 10.

Sebbene si tratti di una pratica scorretta, essa è l’emblema di quanto siano appetibili e desiderati i servizi di OpenAI.