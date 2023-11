Uno smartwatch è un dispositivo indossabile che offre una vasta gamma di funzionalità, tra cui la possibilità di effettuare chiamate, inviare messaggi, registrare attività fisiche e monitorare la salute. Ma quali sono le comodità di questo dispositivo? Innanzitutto, consente di rimanere connessi con il mondo, senza dover tenere sempre tra le mani lo smartphone. In secondo luogo è molto per chi vuole tenere traccia della propria attività fisica. Grazie ai sensori integrati, è possibile monitorare i passi, le calorie bruciate, la frequenza cardiaca e molto altro ancora. Ciò significa che si può avere un controllo costante sulla propria salute e sul proprio benessere. C’è un’idea condivisa che uno smartwatch costi troppo per molte tasche, ma Amazon ha sfatato questo mito con la sua promozione sul TicWatch GTH. Smartwatch TicWatch GTH ad un prezzo assurdo su Amazon Vi sembrerà che Amazon sia impazzito, forse sarà la follia da Black Friday, ma questo dispositivo è stato scontato del 55%! Il prezzo iniziale dello smartwatch TicWatch GTH inizialmente era infatti di 39,99 euro, mentre ora è a soli 17,99 euro. Da non crederci.

Questo smartwatch avanzato porta il monitoraggio della salute a un livello superiore, fornendo una serie di funzionalità intelligenti per il benessere. L’orologio consente ad esempio il controllo della temperatura h24. In caso di anomalie, fornirà una notifica all’utente. Riesce anche a misurare il livello di ossigeno nel nostro sangue, analizzando anche il cambiamento delle tendenze con il passare del tempo.

Vuoi acquistarlo per implementare la tua attività fisica? Perfetto, lo smartwatch TicWatch ti sprona e ti consiglia di muoverti offrendoti diverse modalità di allenamento. Sei un tipo da rafting? Insomma, da sport che includono l’acqua? Il dispositivo resiste con eccellenza a 5 atmosfere, anche quando nuoti. Non è adatto alle immersioni (resiste ad una profondità di 5ATM).

In caso di qualsiasi problema o inconveniente, basta seguire in maniera dettagliata la guida fornita con lo smartwatch per ripristinare il funzionamento corretto. Il dispositivo è ricaricabile tramite entrata USB Type-C. Il suo design moderno e il cinturino in silicone lo rendono affascinante e adatto a qualsiasi outfit si voglia indossare. Non possiamo rimarcare quanto Amazon abbia abbassato il prezzo del TicWatch, vi consigliamo davvero di acquistarlo. Se non per voi, potrebbe essere un ottimo regalo di Natale.