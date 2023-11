La scocca in titanio utilizzata da Apple per i suoi iPhone 15 ha decisamente fatto gola a Samsung. L’azienda introdurrà il materiale per la prima volta sui suoi Samsung Galaxy S24 ma non si limiterà a ciò.

Secondo le ultime novità emerse in rete, Samsung procederà gradualmente con l’adozione del titanio sui suoi dispositivi. C’è da aspettarsi, dunque, che entro il prossimo anno più di un dispositivo sarà dotato di scocca in titanio. Molto probabilmente a ricevere tale novità saranno gli smartphone pieghevoli previsti per l’estate 2024.

Samsung Galaxy S24 con scocca in titanio: l’azienda adotterà il materiale anche su altri dispositivi!

Una delle principali novità introdotte da Apple con il lancio dei suoi iPhone 15 riguarda la presenza di una scocca in titanio, tramite la quale l’azienda è riuscita a ridurre il peso complessivo dei quattro dispositivi di ultima generazione rispetto alla serie di iPhone 14.

Samsung potrebbe avere intenzione di percorrere la stessa strada sfruttando il titanio sul suo prossimo top di gamma ma ciò comporterà senza alcun dubbio un aumento dei costi di produzione e delle difficoltà nella lavorazione del materiale. Nonostante ciò, negli ultimi giorni sono emerse parecchie conferme circa la decisione del colosso sudcoreano che sembrerebbe essere già a lavoro sulla realizzazione del telaio del suo Galaxy S24 Ultra.

The Elec, inoltre, ritiene che Samsung procederà con l’introduzione del materiale ma che difficilmente riuscirà a raggiungere l’obiettivo di ridurre il peso del top di gamma. A differenza di Apple che, prima del titanio, ha utilizzato l’acciaio inossidabile, Samsung fino a questo momento ha fatto ricorso a dei telai in alluminio leggero, materiale che porta con se un peso maggiore.