Inizia la settimana del Black Friday, una settimana di grandi sconti e di occasioni in tutti i settori commerciali. Anche sul fronte delle telefonia mobile non mancheranno le occasioni per il pubblico, con i principali operatori in Italia – TIM, Vodafone, Iliad e WindTre – che hanno lanciato una serie di promozioni con prezzi da vero e proprio ribasso.

TIM, Vodafone, Iliad e WindTre: le quattro migliori tariffe in autunno

La prima grande iniziativa che TIM mette a disposizione di tutti i suoi clienti è la TIM Wonder. Gli abbonati che sottoscrivono questa tariffa si troveranno a pagare un canone mensile pari a 9,99 euro ogni trenta giorni e riceveranno chiamate ed SMS infiniti verso tutti più 100 Giga per navigare in internet.

La risposta di Vodafone alla tariffa di TIM si concretizza attraverso la promozione Special 100 Giga. La ricaricabile più importante di listino del gestore inglese prevede un costo sempre pari a 9,99 euro con chiamate ed SMS verso tutti e con la garanzia di 100 Giga per la connessione di rete.

Anche Iliad propone iniziative sempre vantaggiose per i suoi clienti rispetto a TIM e Vodafone. La Giga 150 resta la migliore tariffa di listino per il provider francese con un costo pari a 9,99 euro con minuti ed SMS infiniti e con 150 Giga per navigare in rete con il 5G.

Sempre in questa settimana vi sono poi le promo di WindTre, che assicura a tutti i suoi abbonati la WindTre Star+. La tariffa ha un costo più basso della concorrenza , pari a soli 7,99 euro al mese, ed assicura a tutti gli abbonati telefonate ed SMS senza limiti con 70 Giga internet anche in 5G.