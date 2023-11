Bosch, un marchio una certezza di qualità, è infatti uno dei brand più conosciuti e rispettati nell’ambito del fai-da-te, tanto da garantire appunto la certezza di avere tra le mani un prodotto quasi unico nel proprio genere, oltre che assolutamente duraturo nel tempo. Il modello più economico, tra quelli in promozione, è un set da 32 pezzi di bit di avvitamento, utilissimi per le più classiche operazioni di montaggio/smontaggio di viti e mobili.

L’intero set viene raccolto in una comodissima valigetta che facilita il trasporto ovunque si desideri, al suo interno si trovano appunto 32 pezzi differenti da montare su una chiave da impugnare per le operazioni sopradescritte. La custodia è realizzata in plastica di colorazione verde, con un’apertura centrale dalla quale poter vedere nel dettaglio tutto il contenuto.

CLICCA QUI per CODICI e OFFERTE AMAZON GRATIS

Bosch, il set di bit è al 31% di sconto

Una spesa sempre più ridotta per tutti gli utenti che scelgono di acquistare su Amazon, proprio perché al giorno d’oggi con il Black Friday la riduzione è assolutamente importante. Il set Bosch di 32 bit di avvitamento sarà infatti disponibile all’acquisto a 10,99 euro, partendo da un listino che era molto più alto, ma comunque confrontabile con il prezzo più basso dell’ultimo periodo di 15,99 euro (-31%).

La custodia ha dimensioni complessivamente allineate con le aspettative dei consumatori, poiché dispone di un peso di 250 grammi, e precisamente 13 x 6,7 x 4,5 centimetri. Essendo realizzata interamente in plastica è forse leggermente più delicata di quanto ci saremmo aspettati, ma la potete utilizzare comunque praticamente dovunque, senza pensieri o difficoltà di vario genere, grazie anche alla garanzia di 2 anni di Amazon stessa.