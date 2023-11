Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G è lo smartphone su cui dovete fare assolutamente affidamento nel momento in cui siete alla ricerca di una soluzione relativamente economica, ma comunque in grado di garantire discrete prestazioni generali, il tutto appunto senza farvi spendere più di 200 euro per il suo acquisto.

Il prodotto è caratterizzato prima di tutto da un display molto ampio, da 6,6 pollici di diagonale, con risoluzione FullHD+ ed un refresh rate che raggiunge i 120Hz, con alle spalle un processore Qualcomm Snapdragon 695, ed un comparto fotografico di tutto rispetto, capitanato a sua volta dal sensore principale da 108 megapixel con intelligenza artificiale integrata.

Xiaomi Redmi Note 11, che prezzo basso vi aspetta su Amazon

Se volete mettere le mani su uno degli smartphone dal migliore rapporto qualità/prezzo, allora dovete acquistare subito lo Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G, proprio perché difficilmente sarà possibile accedervi con una spesa di soli 199 euro, che offre un risparmio ulteriore del 47% rispetto al prezzo più basso raggiunto di 379,90 euro.

La variante attualmente in vendita su Amazon ha colorazione Graphite Gray, gode del classico design distintivo dei prodotti Xiaomi, con un grande modulo delle fotocamere nella parte alta posteriore. Nonostante il prezzo ridotto, la connettività 5G è inclusa, con navigazione ad altissima velocità, oltre ai soliti bluetooth, NFC, GPS e WiFi dual-band.

Il sistema operativo è Android 13 con personalizzazione grafica MIUI, la batteria capiente è ad ogni modo supportata da una ricarica rapida da 67W, che permetterà di poter tornare ad utilizzare lo smartphone in men che non si dica. Spedizione diretta da Amazon, con consegna rapida e garanzia della durata complessiva di 2 anni.