Questo test visivo offre un’eccellente opportunità per mettere alla prova le tue capacità di risolvere enigmi e rompicapi mentali. Prepara il timer del tuo smartphone, poiché questa sarà un’allenamento divertente per la mente e un modo intrigante per testare la tua velocità nella risoluzione. Vuoi scoprire se riuscirai a superare la prova? Osserva l’immagine qui sopra e individua il numero 98. Se possiedi abilità simili a quelle di Occhio di Falco, il personaggio Marvel, dovresti trovarlo in soltanto 10 secondi. L’avventura inizia ora!

Consigli di risoluzione test

Il test visuale di oggi metterà alla prova la tua percezione visiva e le tue capacità di risoluzione dei problemi. Il complicato rompicapo è composto da una serie di numeri tutti uguali, ripetuti in verticale e in orizzontale. Lo scopo del gioco è quello di trovare tra i tantissimi 99 il numero 98, mimetizzatosi con destrezza, non superando però il tempo limite di 10 secondi. Potresti pensare “E che ci vuole?”, ma non credere sia così semplice. Il test è risolvibile solo da chi si concentra e possiede un occhio molto attento ai dettagli.

Ci riuscirai? Avrai bisogno di qualche secondo in più o fallirai nell’intento? Tutto è nelle tue mani, o meglio nella tua vista. I test e i puzzle come questo consigliato, o di altre tipologie, sono strumenti molto preziosi, utili a stimolare la mente e a implementare le proprie capacità di elaborazione e cognitive. Allenando con costanza la materia grigia e le proprie abilità persino svolgere le attività quotidiane sembrerà più semplice.

Ci sentiamo particolarmente buoni, quindi ti diremo quale strategia attuare per risolvere questo test o altri simili. Come prima cosa, non devi fissare l’immagine per troppo tempo, non concentrarti su un unico punto. Sposta lo sguardo in modo da visualizzare ogni angolo, scorri colonne e righe. Se non trovi la risposta in una zona del rompicapo, cambia. Nel caso in cui questo stratagemma non dovesse funzionare, prova a capovolgere l’immagine o a inclinare la testa. Cambiare prospettiva può rivelarsi molto utile. Siamo sicuri che così troverai il 98.

Anche se credi sia solo un gioco con cui passare il tempo, non sottovalutare il potere dei rompicapi, delle illusioni e degli enigmi. Studi medici hanno riconosciuto la loro validità nell’aiutare i pazienti nell’intensificare le proprie doti e percezioni. Lo sapevi? Ora prova a vincere.