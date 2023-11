Un’offerta davvero folle vi attende direttamente su Amazon in occasione degli sconti legati al Black Friday, proprio oggi gli utenti possono acquistare il Lenovo IdeaPad Gaming 3, un notebook per il gaming che presenta uno sconto addirittura di 500 euro sul prezzo originario di listino.

Il modello in questione è caratterizzato dalla presenza di un ampio pannello IPS LCD da 16 pollici con risoluzione WUXGA e 350 nits di luminosità massima, che può raggiungere un refresh rate a 165Hz. Sotto il cofano si trova il processore Intel Core i5 di dodicesima generazione, con 8GB di RAM e 512GB di memoria interna su SSD, ed una scheda grafica dedicata, una NVIDIA GeForce RTX 3050 con 4GB di GDDR6.

Notebook Lenovo per il gaming in promozione

Al giorno d’oggi acquistare un notebook è divenuto molto meno costoso di quanto avremmo mai pensato, infatti l’IdeaPad Gaming 3 di Lenovo, di cui appunto vi abbiamo parlato nell’articolo, è scontato di 500 euro dal listino originario di 1399 euro, portando il consumatore finale a spendere 899 euro.

Le prestazioni sono ad ogni modo molto buone, se considerate che comunque parliamo di un notebook con processore Intel Core i5, quindi potremmo definirlo di fascia media, accoppiato con 8GB di RAM ed una scheda grafica di generazione precedente, considerando che ad oggi siamo alla RTX 4000, ma che comunque può dare quella spinta in più termini sopratutto di boost richiesto sia per il gaming che per il montaggio video/editing fotografico.

La spedizione è immediata e gestita direttamente da Amazon, il che comporta una rapidissima consegna presso il domicilio, così da essere sicuri di non perdere nemmeno un secondo nell’attesa del prodotto.