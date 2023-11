È da inizio anno che si parla di questa nuova tecnologia, ed ora finalmente è diventata ufficiale. Qi2 del Wireless Power Consortium (WPC) era stata annunciata durante un evento a Las Vegas dove il CES aveva promesso che sarebbe arrivata entro la fine del 2023. Inoltre, il WPC, sempre in quell’occasione, ha ammesso che Apple, parte del “consorzio”, con l’uso del suo MagSafe ha posto quelle che sono state le basi di sviluppo del Qi2. Attraverso queste stesse basi sarà possibile ottenere un allineamento perfetto tra le bobine del dispositivo e quelle del supporto ricarica. Questa impostazione promette un incremento della velocità e una maggiore efficienza energetica.

In arrivo la tecnologia standard Qi2 per la ricarica Wireless

Lo standard Qi2 si differenzia da tutti quelli precedenti, come è possibile leggere nel comunicato che ne annuncia l’arrivo, grazie al Magnetic Power Profile (MPP). La nascita di quest’ultimo è dovuta proprio alla collaborazione del team con Apple che ha progettato il MagSafe. Proprio in vista di questa collaborazione, è già stato reso noto che gli iPhone 15 sono compatibili con il nuovo standard. Inoltre, è stato annunciato che presto alcuni produttori di accessori, tra cui troviamo Anker, Mophie e Belkin hanno già a loro disposizione prodotti Qi2 che presto verranno messi in vendita.

Tutti i dispositivi compatibili con lo standard Qi2 potranno ricevere fino a 15 watt di potenza senza fili. Questo valore è il doppio di quanto invece veniva garantito dallo standard precedente. Qi2 non è però solo potenza. Infatti, l’allineamento perfetto che si realizza tra basetta e smartphone elimina tutti i discomfort tipici invece della ricarica wireless.

Tra questi, ad esempio, ci sono mancati avvii del processo di carica, surriscaldamenti dovuti ad allineamenti non perfetti. Questi discomfort oltre a non permettere al dispositivo in questione di ricaricarsi, e di farlo nel modo ottimale, possono portare anche ad accelerazione del processo di invecchiamento delle batterie. Con Qi2 invece questi pericoli vengono scongiurati.

Infatti, è proprio l’allineamento automatico realizzato tramite i magneti a minimizzare le possibilità di errore. In questo modo la ricarica viene resa più sicura ed efficiente per tutti i dispositivi. Apple ha già compreso da tempo i benefici di questo tipo di sistema di ricarica Wireless ed ora grazie a Qi2 anche i dispositivi Android potranno accedere a questa tecnologia avanzata. Inoltre, non è da sottovalutare l’interoperabilità che si verrà a creare tra Apple e Android grazie a questo sistema di ricarica wireless universale.