Quando dovrebbe regnare il silenzio nel buio della notte, nella tranquilla cittadina di Omagh, nell’Irlanda del Nord, un misterioso rumore, quasi come un ronzio, si diffonde per le strade, causando un’insonnia collettiva. Conosciuto come “The Hum”, questo fenomeno ha catturato l’attenzione delle autorità locali e dei residenti, spingendoli a unirsi per risolvere il mistero di questo enigma.

La situazione è diventata così seria che il consiglio del Comune ha chiesto un parere agli esperti del suono per investigare sull’origine di questo persistente ronzio che ha lasciato la comunità perplessa e preoccupata. “The Hum” non è un fenomeno nuovo. Segnalazioni simili sono accadute in altre parti del Nord America, dell’Australia e anche dell’Europa, per cinquant’anni.

Un ronzio misterioso in lontananza

Un caso degno di nota è quello accaduto a Taos, una cittadina del nuovo Messico, dove da ormai trent’anni la popolazione si lamenta di un ronzio molto simile ad una vibrazione a cui nessuno riesce a trovare una spiegazione. Nonostante vi siano stati tantissimi studi approfonditi da parte di esperti, la fonte del rumore misterioso è tuttora un enigma. Diverse teorie sono state stipulate sull’origine di questi ronzii, ognuna differente dall’altra. C’è chi dà la colpa a dispositivi meccanici e chi invece ha malattie psicologiche per il quale il rumore non esiste. Una delle supposizioni più frequenti e quella che suggerisce la connessione con le onde radio dalla frequenza molto bassa, solitamente sfruttate per scopi militari.

Gli abitanti della cittadina irlandese ormai considerano questo ronzio una sfida da vincere. Lo stesso Stephen Donnelly, consigliere del Partito Dell’alleanza, si è fatto avanti per indagare sul problema. Donnelly ha anche sottolineato che, benché ci siano tantissime teorie complottistiche anche interessanti, probabilmente la ragione dietro il suono misterioso è qualcosa di molto banale. Ci dispiace dirvi che purtroppo il mistero continua e gli abitanti di Omagh continuare ad usare tappi per le orecchie, almeno finché non si troverà una soluzione. L’unica cosa che desiderano al momento non è solo la tranquillità notturna, ma anche la voglia di soddisfare la propria curiosità. Qual è la vostra teoria? Che cosa provocherà questo rumore? Siete dalla parte della logica o delle teorie che comprendono il sovrannaturale?