Sono varie le novità che riguardano la piattaforma video usata in tutto il mondo. YouTube, infatti, sta lavorando da un po’ nell’ambito dell’intelligenza artificiale. E non solo questo. L’app, infatti, sta aggiungendo una serie di nuove opzioni anche per quanto riguarda la fruizione stessa dei video e in particolare la loro risoluzione. Secondo quando riportato sembra che presto la risoluzione 1080p sarà presto a pagamento.

Risoluzione 1080p a pagamento su YouTube

Molti utenti avranno già notato da un po’ l’inizio dei test di YouTube sull’opzione 1080p Premium. Cosa offre agli utenti in questione questa nuova opzione? Sostanzialmente, con l’arrivo di queste modifiche, tutti gli utenti che decideranno di sottoscrivere l’abbonamento YouTube Premium (in Italia disponibile al costo di 11,99 euro mensili, al netto di una eventuale prova gratuita iniziale), viene data la possibilità di aggiungere un ulteriore opzione per quanto riguarda la risoluzione dei video riprodotti sulla piattaforma.

Infatti, per gli utenti che decideranno di approfittare di questo aggiornamento, oltre ad accedere a tutte le classiche opzioni riguardo la qualità dei video potranno anche selezionare ad una nuova opzione ovvero la “1080p Premium”. Questa alternativa si basa su un bitrate più elevato rispetto alle altre. In questo modo si può ottenere una migliore qualità dello streaming il tutto in meno buffering. Si tratta dunque di una possibilità davvero utile soprattutto per tutti quegli utenti che dispongono di un televisore dotato di un’ampia diagonale.

Come dichiarato da Google in un post pubblicato il 15 novembre 2023 sul blog ufficiale di YouTube, notizia che poi è stata riportata anche da The Verge, questa nuova opzione di risoluzione era già disponibile per gli utenti iOS, ed ora sarà diffusa anche sui dispositivi Android e resa disponibile anche per tutte le Smart TV. La novità è già stata impostata automaticamente per gli utenti YouTube Premium al centro del rollout. Ovviamente, per tutti coloro che non hanno intenzione di approfittare di questa opzione e per tutti coloro che non hanno attivato un account Premium su YouTube potranno continuare ad accedere alla classica opzione “base” 1080p che rimane accessibile a tutti gli utenti della piattaforma video gratuitamente senza l’aggiunta di alcun costo extra.