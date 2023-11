Il noto operatore telefonico italiano WindTre sta dando una bella opportunità ai suoi già clienti. In particolare, l’operatore sta permettendo anche ai già clienti il cambio offerta verso alcune nuove offerte della gamma WindTre MIA. Si tratta di offerte sensazionali che arrivano ad includere fino a 240 GB. Vediamo qui di seguito di che si tratta.

WindTre propone ora il cambio offerta con la nuova gamma WindTre MIA

In questi giorni l’operatore telefonico WindTre sta dando l’opportunità ai suoi già clienti di effettuare il cambio offerta verso la gamma WindTre MIA. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore ha reso disponibili proprio alcune nuove offerte di questa gamma e sono davvero irresistibili. Tra queste, ci sono le offerte WindTre MIA 190 e WindTre MIA 240 Easy Pay.

Entrambe le offerte, includono ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 500 SMS verso tutti i numeri. Come suggerito dai nomi, la prima offerta include poi 190 GB di traffico dati, mentre la seconda arriva ad includere fino a ben 240 GB. Per entrambe le offerte, sarà possibile utilizzare questo traffico dati per navigare anche con connettività 5G.

L’operatore sta proponendo spesso queste offerte con prezzi personalizzati, che vanno da 6,99 euro al mese fino a 9,99 euro al mese. Per l’offerta WindTre MIA 240 Easy Pay non è inoltre previsto alcun costo di attivazione. Ricordiamo che restano disponibili anche altre offerte della gamma WindTre MIA e di altre gamme, tra cui WindTre Call Your Country. Quest’ultima è riservata ad alcuni già clienti stranieri dell’operatore telefonico arancione.