Windtre sta aggiornando i prezzi delle proprie offerte e quella al centro dei cambiamenti questa volta è la promo MIA Super Fibra che vedrà dei cambiamenti di prezzo a seconda della tipologia di rete e di area su cui si appoggia, nel dettaglio i cambiamenti riguarderanno i clienti che decidono di passare da una rete mobile ad una fissa e usufruiscono di offerte che non sono più in commercio, scopriamo cosa cambia per questi ultimi.

In base all’area

I prezzi delle offerte MIA Super Fibra sono personalizzati in base alla tipologia di copertura di rete, nel dettaglio nelle reti fibra FTTH su rete Open Fiber nelle Aree A&B i prezzi attuali sono da 19,99 euro al mese, con una variante che aggiunge Netflix al pacchetto a partire da 30,90 euro al mese.

Mentre per le reti FTTH appoggiate su rete Fastweb, il prezzo parte da 23,99 euro al mese che salgono a 34,99 euro se scegliete l’opzione Netflix, lo sconto importante invece arriva nelle aree bianche coperte da OpenFiber, il costo di attivazione infatti è sceso da 49,99 euro a soli 19,99 euro.

L’offerta MIA Super Fibra per chi non lo sapesse include: Internet illimitato, chiamate a consumo evolvibili a illimitate con un costo aggiuntivo, modem internet incluso anche WIFI 6 e FTTH e 3 SIM Windtre con Giga illimitati di traffico internet.

I prezzi resteranno invariati fino al 17 Dicembre ma attenzione, da Gennaio 2024 scatterà con tutti gli operatori l’attivazione dell’adeguamento delle tariffe all’inflazione, dunque i prezzi potranno aumentare improvvisamente seguendo l’andamento del mercato secondo la clausola ISTAT per le attivazioni.