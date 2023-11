Il trapano avvitatore è lo strumento che non deve assolutamente mancare nel setup dell’utente appassionato di fai-da-te, infatti su Amazon si possono trovare tantissime occasioni differenti che permettono di raggiungere un livello di risparmio elevato, mantenendo inalterata la qualità generale.

Una delle più interessati riguarda un prodotto che costa oggi solo 38 euro, si tratta di un avvitatore a batteria da 20V, con coppia massima di 42Nm, 2 velocità e 25+1 selezioni di coppia. Nella parte anteriore è posizionata una comodissima luce LED che permette di inquadrare la zona di lavoro, il mandrino invece oscilla tra un minimo di 3 pollici, fino ad un massimo di 8 pollici.

Trapano avvitatore super economico, ecco quanto costa

E’ davvero arrivato il momento giusto per acquistare il nuovo trapano avvitatore a batteria, infatti il prezzo attivato su Amazon è uno dei più bassi che abbiamo mai visto in Italia: ad oggi può essere acquistato con un esborso finale di 38,93 euro, approfittando della riduzione del 22% che viene applicata sul listino originario di 49,99 euro.

Coloro che provvederanno all’ordine, devono inoltre sapere che in confezione sarà possibile trovare una comodissima valigetta per il trasporto, ma anche un set di accessori che ne facilita indubbiamente l’utilizzo quotidiano, sia in termini di avvitamento che di trapanatura di varie superfici.

Il suo funzionamento è garantito dalla presenza di una batteria removibile, inseribile nella parte bassa del device, da 2000mAh, comodamente ricaricabile e dalla buona autonomia complessiva (si carica comunque in circa un’ora). La spedizione, come al solito, viene gestita da Amazon con una consegna molto rapida presso il domicilio effettivamente selezionato.