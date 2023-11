Vodafone, offerte solo per pochi utenti: ci sono 100 e 150 GIGA al mese

Contrariamente a quanto gli utenti pensano, quando si parla di Vodafone Silver le offerte possono essere molteplici. In realtà si parte da un minimo di una fino ad arrivare ad un massimo di due, proprio come in questo caso.

L’azienda leader nel mondo della telefonia mobile e non solo sta questa volta mettendo a disposizione del suo pubblico il meglio. In realtà le promozioni mobili di questo mese di novembre sono dedicate ad alcuni clienti selezionati, i quali potranno avere la fortuna di ricevere un messaggio sul proprio numero di telefono.

Qualora dovesse arrivare un SMS che parla di rientro con una delle due Vodafone Silver, bisogna prenderle al volo. Al loro interno infatti questa volta si nascondono contenuti in quantità e prezzi talmente bassi da non far pensare al celebre gestore anglosassone. In passato infatti Vodafone ha guadagnato la nomea di essere un provider mobile abbastanza costoso soprattutto in virtù della sua grande qualità di rete. Oggi però lo scenario cambia, visto che tutto diventa più conveniente.

Vodafone Silver, questa volta le offerte sono due: ecco cosa includono e quanto costano

Le due nuove Vodafone Silver hanno contenuti e prezzi diversi tra loro. La prima infatti, quella che costa solo 7,99 € al mese, garantisce minuti ed SMS senza limiti verso qualsiasi provider con ben 100 giga disponibili in rete 4G.

La seconda offerta della gamma Silver permette di avere ancora di più. Si parte infatti da un prezzo di 9,99 € al mese mese per avere minuti ed SMS senza limiti come nel caso della prima offerta ma con più connessione Internet. I giga saranno infatti 150 in 4G.