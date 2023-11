WindTre ha annunciato il ritorno delle offerte Christmas Card 150 e anche la Christmas Card 250 per i nuovi clienti che intendono attivare una nuova SIM con soli dati. Queste offerte natalizie sostituiscono le precedenti Internet Card 100 e Internet Card 200, offrendo 50 Giga in più per i 3 mesi di validità, per la stessa spesa.

Le Card sono disponibili per l’attivazione dal 13 novembre al 17 dicembre, con la possibilità di una proroga successiva. Per quanto riguarda i dettagli delle offerte:

Christmas Card 150 : mette a disposizione 150 Giga di dati per la navigazione per 3 mesi, pagando solo una volta 19,99 euro e addebitando la spesa sul credito residuo. L’attivazione, quindi rientra solo la tariffa.

: mette a disposizione 150 Giga di dati per la navigazione per 3 mesi, pagando solo una volta 19,99 euro e addebitando la spesa sul credito residuo. L’attivazione, quindi rientra solo la tariffa. Christmas Card 250: in tal caso i giga sono 250, per lo stesso periodo di tempo ma al prezzo di 24,99 euro. Anche qua vale lo stesso metodo di pagamento e l’assenza dei costi di attivazione.

Nelle offerte di WindTre non mancano le sorprese gratuite

Entrambe le offerte includono gratuitamente servizi come Segreteria Telefonica (in Italia e nell’UE) e Ti Ho Cercato, per darvi sempre reperibilità. L’ SMS di avviso è disattivato di default, ma può essere attivato nelle impostazioni al costo di 29 centesimi ciascuno.

Le promo WindTre non sono compatibili con Super Fibra e con Telefono Incluso, ma solo se si acquista un nuovo dispositivo in promo cash. Per quanto riguarda il piano tariffario New Basic, attivo dal 18 gennaio 2021, prevede un costo di 4 euro al mese, ma in caso di attivazione e mantenimento di un’offerta, al cliente non viene addebitato alcun importo. Il piano offre tariffe a 29 centesimi al minuto e per ogni messaggio inoltrato.

Nel caso si dovessero superare i giga presenti nella promozione nei tre mesi di utilizzo, si può continuare con la navigazione, tuttavia ad una velocità inferiore di 128 Kbp. Per il roaming, invece, nei Pesi appartenenti all’Unione Europea e anche nel Regno Unito, vi è un limite massimo per l’uso del traffico dati. Finiti, si ha la possibilità di usare la connessione pagando 0,219 centesimi per singolo MB.

Le tariffe natalizie WindTre sono attivabili per breve periodo. Nel caso si volesse approfittare, consigliamo di recarvi sul sito web di Windtre e informarvi bene per avere ulteriori delucidazioni.