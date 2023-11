Unieuro quest’anno ha deciso di viziare i suoi utenti con una speciale iniziativa per il Black Friday. Infatti, sarà presente una speciale sezione dedicata a tutti i prodotti Apple. Con questa opzione tutti gli utenti potranno acquistare i prodotti dell’azienda della mela con prezzi super convenienti.

Il Black Friday di Unieuro con i prodotti Apple

Gli sconti proposti da Unieuro sono davvero vantaggiosi e potrebbero convincervi a procedere con quell’acquisto che tanto volevate fare. In particolare, gli iPhone 14 (il modello da 128 GB) è disponibile sul sito Unieuro al costo di 769 euro. Per questo prodotto è attivo uno sconto del 12% rispetto al prezzo consigliato, ovvero 879 euro. L’iPhone 11 da 128 GB, invece, è acquistabile al prezzo di 549 euro, rispetto ai 609 euro imposti invece dal produttore.

Per quanto riguarda invece gli Apple Watch vediamo che quelli della Series 8 GPS Only con cassa da 41 mm viene venduto al costo di 349 euro, rispetto ai 399 euro proposti sul listino. Invece, l’Apple Watch Series 9 sempre in modalità GPS Only, questa volta con la cassa da 45 mm, è disponibile online per tutti gli utenti al prezzo di 449 euro. In questo caso assistiamo ad un risparmio di 40 euro, da scalare sulla somma di 489 euro presente sul listino.

Pioggia di sconti per i dispositivi iOS

Invece, quando parliamo dei Mac Apple, sul sito troviamo il MacBook Air M1 da 13 pollici, con SSD da 256 GB e 8 GB di RAM. Questo modello presenta uno sconto del 30% e dai 1229 euro di listino passa a 849 euro. Invece, per il modello Mac Mini con M2 con CPU 8-core, GPU 10-core e SSD da 256 GB viene offerto a tutti i clienti Unieuro al costo di 599 euro, rispetto ai 729 euro, prezzo del Mac presente sul listino del produttore.

Anche per l’iPad 11 Pro Wi-Fi Only assistiamo ad un’interessante riduzione di prezzo. Il modello è quello da 128 GB di storage e passa dal prezzo di 1069 euro di listino a 899 euro. In questo caso assistiamo ad una riduzione del 15%.

Se siete interessati a questi straordinari sconti vi consigliamo di visitare la pagina web ufficiale di Unieuro. Qui potrete dare un’occhiata alle specifiche di questi prodotti e per scoprire quali altri dispositivi sono stati scontati per il Black Friday.