Dopo la notizia dell’utente che ha ricevuto 60 iPhone 15 Pro Max da 1 TB dopo aver ordinato un solo dispositivo, arriva una nuova notizia decisamente assurda. Un utente Reddit dal Regno Unito ha da poco raccontato l’accaduto ed è davvero incredibile.

Apple manda uno smartphone Android

La storia emersa a livello mondiale da pochi giorni, parte dal Regno Unito e sembra quasi una fake news. Purtroppo, invece non lo è. La storia vede protagonista un utente che ha ordinato sul sito ufficiale di Apple un dispositivo iPhone 15 Pro Max. Dopo aver acquistato il dispositivo, l’uomo in questione ha ricevuto anche tutte le mail di conferma, ovviamente spedite direttamente dal colosso di telecomunicazioni. In una delle ultime e-mail ricevute era anche presente il numero e le informazioni relative al tracking e al corriere che si sarebbe occupato della consegna. Tutto nella norma, insomma, se non fosse che al momento dell’effettiva consegna le cose non sono andate come avrebbero dovuto. Infatti, quando è stato consegnato il pacco all’utente in questione questo si è ritrovato davanti una sorpresa decisamente non gradita.

Infatti, non appena ha aperto la scatola ha subito notato che sul dispositivo inviatogli era stata installata una pellicola. Questo dettaglio, conoscendo la Apple aveva già insospettito l’uomo. Una volta acceso il proprio dispositivo i suoi dubbi sono concretizzati. Lo smartphone appena acceso non includeva un pannello OLED, o per meglio dire, il dispositivo non era proprio un iPhone. Infatti, anche il processo di configurazione era completamente diverso da quello che si presenta nei dispositivi iOS. Dopo un po’ sullo smartphone in questione sono anche apparsi dei veri e propri toggle Android.

Ed ecco la verità: il dispositivo inviato cercava di imitare quello Apple usando come base uno smartphone Android. L’utente ha dichiarato che era evidente come si trattasse di un dispositivo Android su cui era presente una skin. Il cliente ovviamente ha provato subito a mettersi in contatto con il servizio di supporto di Apple che ha promesso di inviargli quanto prima il dispositivo 15 Pro Max che aveva ordinato. Non si sa quale possa essere la spiegazione dietro un evento così bizzarro, ma speriamo che questa volta per il malcapitato acquirente non si presentino spiacevoli sorprese.