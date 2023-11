ho. Mobile distrugge TIM e WindTRE con 300 giga al mese

In genere i tanti contenuti presenti all’interno di un’offerta di un provider attirano gran parte della clientela che poi sottoscrive quella soluzione. Infatti gli utenti hanno cambiato ottica, propendendo molto di più per il prezzo e i contenuti piuttosto che per la qualità. I tanti gestori, tra i quali figura anche ho. Mobile, che occupano il panorama della telefonia mobile in Italia sembrano infatti equivalersi dal punto di vista della ricezione.

Oltre a Vodafone non ci sono differenze tra gli altri operatori, che infatti navigano più o meno alla stessa velocità di rete e soprattutto avendo la stessa copertura sull’intero territorio italiano.

Oggi però tutte le cose coincidono alla grande, siccome all’interno delle offerte di ho. Mobile, che appartiene proprio a Vodafone, c’è tutto ciò di cui si ha bisogno.

ho. Mobile, il gestore che arriva ad offrire 300 giga al mese a tutti

Il gestore virtuale è diventato pian piano grande proprio a colpi di contenuti e di prezzi straordinari. Lo dimostra anche l’ultima offerta disponibile sul sito per i clienti Iliad, Fastweb, PosteMobile e provenienti da altri gestori virtuali.

Si tratta di una promo che ogni mese vanta 300 giga al suo interno alla velocità del 4G. Ovviamente non finisce qui, visto che ho. Mobile garantirà a tutti coloro che la sottoscriveranno anche la presenza di minuti e messaggi senza alcun limite verso tutti.

Il prezzo mensile consisterà in soli 10,99 €, per cui la prima ricarica dovrà essere di 11 €. Non ci saranno costi di attivazione da pagare né costi per la scheda Sim.