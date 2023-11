Finalmente ci siamo. L’operatore telefonico Tiscali ha deciso di celebrare l’arrivo della settimana del Black Friday e il lunedì del Cyber Monday con una favolosa offerta. Si tratta della nuova offerta mobile denominata Tiscali Smart 150 Black e il suo arrivo era stato anticipato dall’operatore già da qualche giorno. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Tiscali, arriva ufficialmente la nuova offerta Tiscali Smart 150 Black

Giusto l’altro giorno vi avevamo anticipato l’arrivo di un’offerta sorprendente dell’operatore telefonico Tiscali e ora è arrivato il momento. In queste ore, infatti, l’operatore telefonico ha annunciato ufficialmente la nuova offerta denominata Tiscali Smart 150 Black. Come già accennato, si tratta di una super offerta pensata appositamente per la settimana di offerte del Black Friday e per il lunedì del Cyber Monday.

La nuova offerta sarà per questo motivo disponibile soltanto per un periodo di tempo limitato. Nello specifico, l’operatore renderà disponibile questa offerta soltanto da oggi 16 novembre 2023 fino al prossimo 27 novembre 2023, proprio durante i giorni del favoloso evento di sconti.

Tiscali Smart 150 Black è quindi un’offerta sensazionale ad un costo piuttosto basso. Nel dettaglio, la nuova offerta dell’operatore include:

• Minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali

• 100 SMS verso tutti i numeri

• 150 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G su rete TIM

Il costo della nuova offerta di Tiscali è di 7,99 euro al mese. Ricordiamo che questa offerta sarà attivabile da tutti i nuovi clienti dell’operatore. Potranno quindi richiederne l’attivazione sia tutti coloro che vorranno attivare un nuovo numero e anche i nuovi clienti che decideranno di passare a Tiscali da un altro operatore telefonico.