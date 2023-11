Fra non molto ci sarà il tanto atteso Black Friday di Amazon, ma tantissime offerte incredibili già sono disponibili sullo store. Che vi interessino prodotti di tecnologia, d’uso quotidiano o persino candele, troverete la promozione che fa per voi.

Per un tempo limitato potreste acquistare un nuovo modem pe la vostra casa in grado di donarvi prestazioni grandiose in tutte le stanze. Parliamo di EERO, il router creato da Amazon che funziona anche da extender. Fino al 27 novembre il suo costo sarà di 49,99 € invece di 79,99 € con uno sconto del 38%. Con l’abbonamento Prime potreste riceverlo a casa vostra già domani. Non perdete questa fantastica occasione!

Modem Amazon per un’abitazione super connessa

Eero di Amazon ha dimensioni molto piccole, ma la potenza è enorme. Il modem offre un segnale wireless capace di donare connettività dalle performance superlative in tutta ogni angolo della casa. Un solo dispositivo riesce a coprire una superficie di 140 m². Esso può essere anche utilizzato come extender di qualsiasi altro sistema Wi-Fi Eero in modo tale da avere un aumento di portata. Non ci saranno punti della vostra abitazione in cui i vostri dispositivi non avranno segnale.

La connessione sarà sempre stabile e vi permetterà di guardare contenuti in streaming, eseguire sessioni di gaming lunghissime e navigare senza vuoi avere interruzioni. Un solo router Amazon è in grado di far può far funzionare computer, videocamere di sicurezza, smartphone e qualsiasi altro device. Eero è compatibile con tutti gli assistenti vocali, inclusa ovviamente Alexa. La vostra di diverrà estremamente smart.

Può essere configurato in pochissimi minuti e attraverso l’applicazione si potrà vedere quello che accade nella propria rete, condividerla in un attimo, monitorare l’uso dei dispositivi e interrompere Internet in qualsiasi momento. Eero Amazon si aggiorna in maniera automatica in modo tale da fornire all’utente una totale sicurezza, aumentare le funzionalità e migliorare le proprie prestazioni.