Se per la tua casa cerchi un operatore di telefonia che sia affidabile e che ti offre servizi stabili e funzionanti in qualsiasi momento della giornata, allora quello che ti serve è una delle promozioni di questo mese della TIM.

La TIM è ormai da anni uno dei gestori principali per la connettività tramite fibra ottica nel nostro Paese. Con questa tecnologia riesce a donare standard incredibili e molte opzioni in modo da soddisfare qualunque esigenza. Le tariffe dell’operatore sulla fibra sono tutte molto appetibili. In qualsiasi caso la velocità sia in upload che in download è superlativa. La storicità del gestore è una garanzia, qualsiasi utente resterà soddisfatto nello scegliere una promozione non solo per la linea fissa, ma anche per quella mobile. Anche nell’ultimo caso, infatti, le prestazioni sono pazzesche grazie alla copertura del territorio italiano. Ora andiamo a vedere nel dettaglio cosa è disponibile per la rete di casa.

Promo TIM attivabili al momento con FIBRA

Tutte le offerte della TIM sembrano essere costruite su misura del cliente. La prima che vi segnaliamo è la Wi-Fi Power Smart, riservata agli utenti che hanno attivato una tariffa mobile. Il costo in questo caso è in promozione a soli 24,90 € al mese invece che a 30,90€. In essa sono incluse chiamate senza limiti verso chiunque a vostra scelta, un modem gratuito e ovviamente la tecnologia della Fibra FTTC. La velocità in download in questo caso è di 2,5 Gbps. La spesa di attivazione è gratuita e non avrete vincoli di durata.

La seconda promozione è la TIM Premium Base ed è attivabile da chiunque. In questo caso il prezzo 25,90 € al mese. Le chiamate sono a consumo, il modem è opzionale e si può avere con un’aggiunta di 5 € al mese per la durata di quattro anni, la velocità in download e di 1 Gbps. L’attivazione è sempre gratuita e anche qui non ci sono vincoli.

Altra offerta interessante è sicuramente la Special Young, per tutti i clienti sotto i trent’anni. Il costo di attivazione è di 39,90 €, mentre quello della tariffa mensile equivale a 27,90 €. L’unica cosa che differisce dalla promo precedente è la velocità in download che in questo caso raggiunge i 2,5 Gbps. Ultima promozione è la TIM WiFi Power Smart con attivazione gratis ed a 30,90 € al mese. Il modem è incluso gratuitamente e, come per la prima, le telefonate sono illimitate.

La scelta, come avrete visto è molto ampia. Ora dovrete soltanto andare sul sito e attivare quella che, secondo voi, rispecchia i vostri bisogni.