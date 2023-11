Samsung annuncia oggi la disponibilità, a breve, della One UI 6.0, la nuova versione dell’interfaccia proprietaria dell’azienda, sugli smartphone Galaxy A34, Galaxy A54 e Galaxy S22. Nello specifico sarà possibile scaricarla via OTA sul primo modello dal 17 novembre, mentre sugli altri due dal 20 novembre 2023.

Tantissime sono le novità introdotte dalla nuova release di una delle interfacce grafiche più apprezzate dalla community, partendo ad esempio dal layout del telefono completamente rinnovato, con widget, pannello di controllo, font, emoji e sticker tutti nuovi. Discorso simile per la fotocamera, con un layout semplificato e più intuitivo, arricchito dalla presenza dell’editor foto ridisegnato ed anch’esso più semplice da utilizzare (come l’editor video Samsung studio).

Samsung One UI 6.0, le altre novità

Grande attenzione alla sicurezza da parte di Samsung, pronta ad inserire una nuova dashboard sulla privacy, il blocco automatico (per stoppare l’installazione di app sconosciute) o bloccare i comandi tramite USB, monitorando le varie applicazioni presenti. Con Bixby Text call, invece, sarà possibile trasferire la chiamata al servizio in un qualsiasi momento, riuscendo poi a scansionare più facilmente i documenti ed il testo con la nuova specifica funzione appositamente creata.

In ultimo parliamo di Samsung pass, gli accessi saranno molto più sicuri con le passkey, la grande novità di questi ultimi mesi dell’anno, memorizzandole solo sullo smartphone, non potranno in nessun modo essere più divulgate ai quattro venti, proteggendo l’utente dagli attacchi di phishing.

L’aggiornamento verrà rilasciato nelle date indicate per i soli smartphone di cui vi abbiamo parlato, sarà completamente gratuito e via OTA, quindi scaricabile tramite l’apposito servizio presente.