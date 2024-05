I dati relativi agli ultimi tre mesi sull’andamento di Netflix sono risultati particolarmente positivi. La piattaforma, infatti ha annunciato un incremento di 9 milioni di nuovi abbonati. Un numero che risulta essere decisamente superiore a quelle che erano le attese. Nonostante questo valore davvero incoraggiante, i dati pubblicati da Sensor Tower evidenziano come il mese di aprile scorso non sia stato particolarmente positivo per Netflix. Si è registrato infatti un crollo del numero di utenti attivi mensili. Inoltre, risultano in diminuzione anche i download sulla piattaforma. Discorso analogo è stato riscontrato per un altro servizio di streaming, ovvero Disney+.

Aprile in calo per Netflix e Disney+

Secondo quanto riportato nella nota di ricerca della Bank of America, che cita i dati di Sensor Tower, il mese di aprile scorso è stato registrato un calo aggregato del 4% tra utenti attivi mensili e download. Nello specifico, nel caso di Netflix si è riscontrato un calo pari al –6% per i download in piattaforma e quello del –8% relativo agli utenti attivi mensili. Su Disney+, invece, il calo degli utenti attivi è pari al 26%, per i download invece si parla del 10%.

Questi dati evidenziano una situazione molto più ampia che riguarda un rallentamento dovuto alla saturazione del mercato. Infatti, dopo il periodo pandemico, in cui è stato registrato un vero e proprio boom per le piattaforme di streaming online, soprattutto in alcuni mercati come quello americano, la situazione ad oggi si sta ridimensionando.

A questa particolare situazione si sono aggiunti, inoltre, alcuni fattori esterni. Nel caso di Netflix, ad esempio, troviamo le nuove misure relative al blocco della condivisione delle password. Dettaglio che ha condizionato l’approccio degli utenti alla piattaforma.

Diversamente da quanto sta accadendo con Netflix e Disney+, un’altra piattaforma sta invece emergendo con dati più positivi. Warner Bros Discovery, infatti, ha registrato 11,8 milioni di download. Mentre per gli utenti attivi mensili si parla di 48,6 milioni.