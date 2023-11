Su alcuni degli smartphone che possiedono il sistema operativo Android sono disponibili una serie di codici segreti da poter utilizzare per migliorare le prestazioni del proprio cellulare e per risolvere in modo estremamente semplice alcuni problemi o bug.

Questi codici possono essere utilizzati soltanto per un marchio specifico e non per tutti gli smartphone con sistema operativo Android. Ad esempio se funzionano per il Samsung Galaxy non potranno funzionare per Huawei, e anzi utilizzarli potrebbe essere controproducente e dannoso.

L’utilizzo dei codici è molto semplice, basterà aprire il tastierino dello smartphone e digitare l’apposita combinazione di numeri e simboli per ottenere il risultato voluto.

Samgung Galaxy, l’elenco dei codici segreti

In quest’articolo esploreremo alcuni dei codici segreti disponibili per tutti gli smartphone appartenenti alla categoria dei Samsung Galaxy. I codici sono divisi in diverse sezioni in base alla loro funzione.

Codici per riavviare il dispositivo:

#*2562#

#*3849#

#*3851#

#*3876#

Codici per ripristinare le impostazioni di fabbrica:

Ripristino di fabbrica con ricezione di messaggio di conferma: *#7780#

Ripristino di fabbrica senza ricezione di messaggio di conferma: *2767*3855#

Backup e copia dei file multimediali: *#*#273283*255*663282*#*#*

Codici per bloccare o sbloccare la SIM:

Per bloccare automaticamente la SIM: #7465625*28746#

Per bloccare automaticamente la SIM: *7465625*28746#

Per sbloccare la SIM: #0111*0000000#

Codici per correggere alcuni errori e bug: