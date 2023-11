In attesa di scoprire i segreti di GTA 6 che verranno svelati con il primo trailer ufficiale a dicembre, Rockstar Games ci intiva ad immergersi nelle atmosfere che hanno caratterizzato i precedenti capitoli.

Infatti, la software house ha creato la Grand Theft Auto Radio, una playlist nuova di zecca disponibile su Spotify. All’interno della playlist sarà possibile trovare tutti i brani che hanno fatto da colonna sonora ai vari capitoli della saga di GTA.

Rockstar Games ha lanciato la playlist ufficiale di GTA intitola Grand Theft Auto Radio e disponibile su Spotify

Come svelato dal blog ufficiale di Rockstar Games, sarà possibile ascoltare grandi classici, scoprire nuove perle e ascoltare varie tipologie di brani e artisti. Le canzoni provengono dalle stazioni radio che da sempre rappresentano il marchio di fabbrica dei vari titoli di Grand Theft Auto.

Sarà possibile tornare con la mente a Vice City ascoltando le sonorità tipiche di Flash FM oppure passare all’hip-hop classico di The Beat 102.7 presente su GTAIV. Le canzoni includono anche quelle presenti su GTA Online e le ultime aggiunte specifiche per il titolo multiplayer online.

Tuttavia, considerando l’imminente debutto di GTA 6, non è da escludere la presenza di canzoni che saranno utilizzate all’interno del titolo. Nel frattempo, con la Grand Theft Auto Radio sarà possibile avere la soundtrack perfetta per ricordarsi le tantissime ore spese a guidare per le strade di Vice City, Los Santos, San Fierro, Las Venturas e Liberty City.