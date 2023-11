Smartphone Android ad uno dei prezzi più bassi? per una volta non vi parliamo di un brand sconosciuto ai più, ma direttamente di Xiaomi, che con il suo sottobrand Redmi, riesce sempre a garantire un rapporto qualità/prezzo davvero conveniente per la maggior parte dei consumatori.

L’occasione del momento è puntata direttamente su Redmi 12C, uno smartphone disponibile nella variante 4/128GB, quindi esattamente con 4GB di RAM e 128GB di memoria interna, con display da 6,71 pollici di diagonale, un IPS LCD comunque di discreta qualità, e processore MediaTek Helio G85, ottimo per riuscire a a svolgere le operazioni di base, senza troppe preoccupazioni.

Xiaomi Redmi 12C è in promozione oggi su Amazon

Redmi 12C di Xiaomi non sarà lo smartphone più veloce del mondo, lo ammettiamo, ma è difficile pensare di trovare di meglio, in un brand comunque conosciuto, spendendo solamente 112 euro. Questa è la richiesta finale che gli utenti dovranno necessariamente versare ad Amazon nel momento dell’acquisto, partendo comunque da un prezzo consigliato di 197, con lo sconto applicato del 43%.

Il prodotto ha una batteria che gli garantisce una autonomia decisamente superiore al normale, con ricarica rapida a 12W, mentre la connettività è garantita dal WiFi, bluetooth e dal chip NFC per i pagamenti mobile. Nella parte posteriore è presente un sensore fotografico da 50 megapixel, per scatti di discreta qualità, nonostante comunque la natura super low cost del dispositivo in oggetto.

CLICCA QUI per CODICI e OFFERTE AMAZON GRATIS

Come il 95% degli smartphone disponibili su Amazon, anche il suddetto è completamente sbrandizzato, il che porta ad avere aggiornamenti software sempre rilasciati dal produttore, e non dall’operatore telefonico.