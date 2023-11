Bastano 5 EURO al mese per Kena Mobile, ecco 100 GIGA

Riuscire ad ottenere ora un’offerta di gran livello è facilissimo visti i tanti gestori che riescono a produrne continuamente. Ovviamente quelli virtuali hanno un occhio di riguardo da parte del pubblico visto che i loro prezzi sono molto più bassi del solito. Lo dimostra ancora una volta anche Kena Mobile che sul sito ufficiale è piena di offerte. L’azienda è riuscita proprio così ad ottenere tanti nuovi utenti, ovvero offrendo una gran varietà.

Alcune delle soluzioni proposte sul portale riescono a garantire costi bassissimi, esattamente come quella che tutti possono trovare in cima. Si tratta di una soluzione che offre minuti, messaggi e giga, il tutto per un prezzo che sembra ridicolo.

Con questa, Kena Mobile vuole dare la possibilità a tutti di avere a che fare con la sua qualità e anche con la sua quantità. Bisogna ricordare infatti che le offerte di questo gestore hanno tanti contenuti, prezzi bassi e una durata perpetua.

Kena Mobile ha l’offerta che può distruggere subito la concorrenza: offre 100 GIGA

Con le sue migliori offerte questa volta Kena Mobile punta a mettere in netta difficoltà la concorrenza. Molto probabilmente ci riuscirà, anche alla luce dei contenuti che ci sono all’interno. Si parte infatti con chiamate illimitate verso ogni gestore, passando poi a 200 SMS verso tutti tutti. Il punto cruciale però sta nella connessione dati, disponibile in 4G con addirittura 100 giga.

Se vi state chiedendo qualcosa in merito al prezzo, tenetevi forte: costerà solo 5,99 € al mese per sempre. Il costo di attivazione è gratuito così come la scheda Sim e la sua consegna a casa.