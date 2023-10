Kena Mobile offre la Promo TOP con 100 GB a soli 5 EURO

Con un gestore virtuale oggi sarebbe possibile avere una lunga storia, soprattutto per via dei prezzi di vendita mensili. Questa particolare tipologia di provider infatti consente, quasi nella totalità, di non trovare brutte sorprese per quanto riguarda il costo delle offerte. L’obiettivo è proprio quello di contrastare nel miglior modo possibile i gestori più forti e questo è il viatico principale da percorrere. Kena Mobile ad esempio è uno di quei gestori virtuali che riesce a conseguire alla grande i suoi obiettivi, peraltro non lasciando mai che gli portino via degli utenti.

Ricordiamo che l’offerta in questione dura per sempre allo stesso prezzo, incanalando al suo interno dei contenuti difficilmente replicabili dalle altre aziende rivali.

Kena Mobile, l’offerta del momento è la Promo TOP da 5,99 € al mese

Non serve andare per le lunghe, ma bisogna venire direttamente al nocciolo della questione: Kena Mobile costa molto poco ogni mese. Questa è la principale motivazione per cui gli utenti che arrivano ogni mese sono davvero tanti.

Il provider virtuale riesce così a risalire le classifiche e a battere le altre forme di concorrenza, le quali non riescono a disporre prezzi così esegui. Bastano infatti solo 5,99 € al mese per sempre per avere minuti, messaggi e giga per navigare.

L’offerta in questione consente infatti di avere minuti senza limiti verso tutti i gestori con 200 SMS verso tutti e 100 giga di traffico dati in 4G. Da ricordare che chiunque dovesse attivare questa offerta nel suo periodo promozionale, potrà beneficiare del costo di attivazione totalmente gratuito.